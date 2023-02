Kvaratskhelia, l'agente a CN24: "Di Lorenzo l'ha chiamato prima ancora del suo arrivo a Napoli! Sul rapporto con Osimhen e Mario Rui..."

Notizie Napoli calcio - Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista agente Kvaratskhelia

Sul rapporto Osimhen-Kvaratskhelia: “Con Victor si trova benissimo, ma dal primo giorno in azzurro ha avuto un ottimo rapporto con tutti ed in particolare con Anguissa e Di Lorenzo. Proprio il capitano è stato fondamentale nel mettere subito a suo agio Khvicha, addirittura si sentirono anche prima del suo arrivo a Napoli. Di Lorenzo è un capitano vero, così come Mario Rui con il quale ha un grande rapporto”.

Sul primo incontro con Spalletti: “Lui è un grande allenatore ed un grande psicologo. Fu molto interessante incontrarlo la prima volta a casa sua a Milano, parlammo di tattica e di tanti aspetti”.

Si ringrazia Kakha Dgebuadze per la traduzione in diretta