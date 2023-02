Kvaratskhelia, l'agente: "Resterà a Napoli, è concentrato su Scudetto e Champions! Sul rinnovo, clausola e valutazione..." | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio - Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista agente Kvaratskhelia

Paragone con Salah? Kvaratskhelia è un giocatore unico, con un suo stile tutto personale. Non ci sono paragoni con nessuno, per me Khvicha è lui il numero uno".

Sulla trattativa con il Napoli e gli altri rumors: “La prima squadra ad interessarsi a Kvaratskhelia, quando ancora era al Rubin Kazan, fu la Juventus con Paratici insieme ovviamente al Napoli. Poi furono fondamentali Giuntoli e Micheli per farlo arrivare in azzurro. Ricordo che con Badri (padre Kvara, ndr) parlammo perché gli consigliai di accettare Napoli. La presenza di Spalletti è stata fondamentale perché è bravissimo nel conoscere i giocatori e nel farli crescere, migliorando le caratteristiche dei calciatori. In passato seguivamo le partite del Napoli, prima dell’accordo, e così decidemmo insieme che Napoli era perfetta anche per lo stile del calcio praticato.

Ovviamente poi c’è stata la presenza di Maradona, per noi è un sogno vedere Kvara giocare nello stadio e nella squadra che fu del più grande di tutti. Infine voglio ringraziare anche Cristian Zaccardo, intermediario dell’operazione, che ha svolto un grandissimo lavoro.

Sullo Scudetto: “Quando Kvara si è trasferito ho subito detto che il Napoli sarebbe riuscito a vincere”.

Sul rapporto Osimhen-Kvaratskhelia: “Con Victor si trova benissimo, ma dal primo giorno in azzurro ha avuto un ottimo rapporto con tutti ed in particolare con Anguissa e Di Lorenzo. Proprio il capitano è stato fondamentale nel mettere subito a suo agio Khvicha, addirittura si sentirono anche prima del suo arrivo a Napoli. Di Lorenzo è un capitano vero, così come Mario Rui con il quale ha un grande rapporto”.

Sul futuro e le voci di calciomercato: “Due mesi fa sono stato a Napoli ed ho parlato con Kvaratskhelia, che mi ha detto che a Napoli si sente come a casa ed ama i napoletani, aggiungendo che non giocherà mai in un altro club italiano che non sia il Napoli. Ora lui è concentrato sulla vittoria dello Scudetto e sul fare bene in Champions. Tutta la famiglia Kvaratskhelia, così come le altre famiglie georgiane, stanno tifando affinché il Napoli vinca il tricolore, lo attendono come fanno i napoletani. Basti pensare che in Georgia si sta discutendo di aprire nuove tratte per i voli diretti Tbilisi-Napoli”.

Sulla scelta del numero 77: “L’ho scelto io, perché dicono che porti fortuna (ride, ndr). Kvaratskhelia ama il numero 7, così abbiamo deciso di raddoppiarlo. Stesso numero maglia di CR7? Per me Khvicha è il numero uno, come ho detto prima, e sono sicuro che scriverà pagine importanti nella storia del calcio”.

Sul primo incontro con Spalletti: “Lui è un grande allenatore ed un grande psicologo. Fu molto interessante incontrarlo la prima volta a casa sua a Milano, parlammo di tattica e di tanti aspetti”.

C’è una clausola nel contratto attuale? Non ce ne sono, parlare del suo futuro al momento non è opportuno. Ma vi dico che ad oggi non c’è nessuna possibilità che lascia Napoli, io ed il padre siamo gli unici a rappresentare Kvara e vi dico che non ci sono possibilità che vada in un’altra squadra”.

Prezzo? Ad oggi non ha valore”.

Si ringrazia Kakha Dgebuadze per la traduzione in diretta