Kvaratskhelia, il papà: "Khvicha sogna di giocare con il Real Madrid. Tutta la mia famiglia tifa per quel club"

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Geo Team in cui ha confermato come suo figlio sogni di giocare un giorno nel Real Madrid. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Ecco le parole del papà di Kvaratskhelia rilasciate a Geo Team:

"Per mio figlio Khvicha è stato speciale giocare contro il Real Madrid. Tutta la mia famiglia, tranne me, tifa per il Real Madrid. Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di poter giocare un giorno con quella maglia. Ne sono ancora sicuro".