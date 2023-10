L'attaccante del Napoli Kvaratskhelia ha rilasciato una breve dichiarazione al canale Paramount+ durante la serata di gala per l'assegnazione del Pallone d'oro

"Ho sempre sognato questo giorno e oggi sono qui. Sono felice di essere tra i migliori giocatori".

Napoli star Khvicha Kvaratskhelia is excited to be at the Ballon d'Or ceremony. ? pic.twitter.com/8vg5Kd4Quj