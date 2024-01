Kvaratskhelia: "Grazie 2023 per amore, felicità e risultati! Possa il 2024 portare nuovi obiettivi"

"Grazie al 2023 per amore, felicità, benedizioni, lezioni, fallimenti, risultati. Ho affrontato così tante sfide lo scorso anno, ma ho avuto la fortuna di avere persone straordinarie che sono state al mio fianco in tutto questo. Sono felice e grato a Dio per tutto ciò che ho e per tutto ciò che verrà. Possa il 2024 portare nuova felicità, nuovi obiettivi, nuovi risultati e molte nuove ispirazioni nella tua vita. Contento". Questo il personale bilancio dell'anno appena finito di Kvicha Kvaratskhelia, la stella azzurra su Instagram ha pubblicato i momenti salienti dell'anno appena passato, tra gioie personalie (matrimonio in Georgia con Nitsa) e professionali (Scudetto col Napoli, nomination al pallon d'oro e grandi prestazioni con la maglia della propria nazionale.