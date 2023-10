Kvaratskhelia ad AS: "Rispetto per il Real, ma vogliamo vincere! Sogno la Champions e il Pallone d'Oro, sui napoletani, Garcia e Spalletti..."

Ultime notizie UEFA Champions League - Lunga intervista all'edizione oggi in edicola di AS per Khvicha Kvaratskhelia nel giorno di Napoli-Real Madrid. Ecco alcuni passaggi salienti:

'Khvicha', il suo volto appare in ogni angolo di Napoli. Lo sai già, vero?

"Certo... (ride). Sento l'amore di queste persone ogni volta che metto piede fuori casa e non potrei essere più grato. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui. Sentirti così avvolto ti dà un'energia diversa. La cosa bella è che non importa in che stadio o città andiamo, un napoletano appare sempre sorridente e pronto a darti amore. Meritano tutti il meglio".

Ha chiuso la scorsa stagione con 14 gol e 14 assist...

"Ci sono riuscito perché ho trovato un gruppo, uno staff tecnico e un allenatore incredibili. Da solo non avrei ricavato questi numeri. Tutto ha funzionato perfettamente".

Sarà, per sempre, uno degli eroi del primo scudetto senza Maradona.

"La gente ha festeggiato per mesi, ma mi sono reso conto di quanto fosse bello quello che avevamo ottenuto dopo la vittoria contro la Juve ad aprile. Ritornammo a Napoli e l'autostrada era bloccata dai tifosi, non potevo crederci. Siamo saliti sul tetto dell'autobus e abbiamo festeggiato con loro. Ho indossato un cappello con lo scudetto, lo conservo ancora con affetto".

Lo scudetto si è giocato in ogni angolo del pianeta. Il nuovo motto del club è "Da Napoli, al mondo".

"La crescita internazionale è evidente, sentiamo l’importanza di essere azzurri in tutto il mondo. Ci siamo qualificati ai quarti di Champions League e abbiamo la forza per continuare a puntare ad arrivare lontano in Europa. L’anno scorso siamo riusciti a fare ancora di più".

Cruyff ha detto che il calcio si impara per strada. L'hai fatto in quel modo e sembra che tu porti intatto quello spirito.

"Noi calciatori georgiani siamo cresciuti giocando per strada. Abbiamo lo stesso stile, quello che si forgia tra i palazzi, come succede ai brasiliani. Ho continuato a farlo anche quando ho iniziato ad allenarmi nelle squadre: tornavo a giocare per strada con i miei amici. È lì che mi sono davvero divertito".

Dalla strada è diventato campione d'Italia e uno dei candidati al Pallone d'Oro.

"Venendo da un paese così piccolo era difficile immaginare tutto questo, mi fa sentire che mettendo l'anima in quello che fai, il tuo sacrificio ha una ricompensa. Sogno di vincerlo, un giorno, come sognano tutti".

Chi pensi che la solleverà nella prossima edizione?

"Penso a Messi".

Qual è il tuo gol preferito?

"Quello che ho segnato contro l'Atalanta è stato molto bello. E anche l'ultimo, contro l'Udinese, è stato bello".

In questo modo è stata interrotta la striscia senza gol iniziata a marzo.

"Da calciatore sai che non puoi sempre essere all’altezza di ciò che ti viene chiesto. Devi essere consapevole che momenti come questo ti toccano e lavorano per migliorare il tuo gioco. A me le critiche non contano, davvero: a me interessa solo aiutare la squadra, non importa se con un gol o con un assist. Certo, mi è mancata la sensazione che si prova quando si segna un gol".

A proposito di gol, contro la Spagna ne segnò uno che, forse, gli cambiò la carriera.

"Avevo 19 anni. Segnare contro la Spagna in uno stadio come la Dinamo Arena di Tbilisi è stato bellissimo. Avevamo occasioni per vincere, ma non ce l'abbiamo fatta, anche se quel gol mi ha fatto credere di più in me stesso. Non basta poco per cambiare una carriera, ma ognuno di essi porta un ulteriore passo avanti nel tuo cammino".

L'ultima volta che hanno incontrato La Roja hanno subito un durissimo 1-7 , solo pochi giorni fa.

"Non era la nostra serata, sono cose che succedono nel calcio. Siamo una squadra che può giocare testa a testa contro chiunque e lo dimostreremo. Sono sicuro che nessuna squadra è felice di incrociare la Georgia".

Segui Mamardashvili, tuo compagno di squadra, che è il portiere del Valencia?

"Chiaro. È un grande amico, è davvero talentuoso e un grande professionista. Lo considero uno dei migliori portieri al mondo".

Adesso è una notte storica: il Real Madrid arriva a Diego Armando Maradona.

"Sono cresciuto guardando il Real Madrid in TV e ora è il mio rivale in campo, e anche nel nostro stadio. Impossibile non essere felici di una serata così".

Ha detto che tra i suoi idoli c'erano due bianchi, Guti e Cristiano Ronaldo.

"Li osservavo e cercavo di imitare i loro giochi, le loro finte, i loro colpi. Mi hanno ispirato".

Il giovane spagnolo ha voluto regalargli la sua maglia.

"Amavo il modo in cui trattava la palla, guardavo le sue giocate durante tutta la mia infanzia e non avrei mai immaginato che, un giorno, mi avrebbe chiamato per avere questo dettaglio . Ci siamo anche scambiati messaggi e la cosa mi ha reso felice. È stato come realizzare il sogno del piccolo "Khvicha"!".

In Georgia ci sono tanti tifosi del Real Madrid...

"Sì, ma penso che adesso ci saranno più tifosi del Napoli (ride, ndr)!".

Tra i suoi rivali ci sarà un altro grande ala sinistra come Vinicius.

"E' bravissimo, un talento enorme: il migliore in questo ruolo. Sarà una bellissima esperienza giocare contro di lui e contro i campioni del Real Madrid. Modric, Bellingham, Kroos... Potrei nominare l'intera squadra. Li rispettiamo tantissimo, sono giocatori di altissimo livello".

Quale Napoli troverà il Real Madrid?

"Una squadra che rispetta tutti, ma non ha paura di nessuno. Siamo Campioni d'Italia e faremo di tutto per vincere questa partita".

Ha detto che vuole arrivare lontano in Champions League. Il Napoli non si era mai qualificato ai quarti.

"È stato un grande traguardo, ora sogniamo di superarlo, non vogliamo fermarci. Il tempo ci dirà quanto lontano possiamo arrivare in Europa".

Come hai vissuto il cambio in panchina?

"Devo ringraziare innanzitutto Spalletti: ha creduto in me e ha fatto esplodere il mio potenziale. Non avrò mai abbastanza parole per dimostrare la mia gratitudine. Di tanto in tanto parliamo e lui continua a sostenerci. Rudi è un grande allenatore, stiamo migliorando poco a poco per imparare la sua tattica e la sua visione. Sono sicuro che presto raggiungeremo la nostra versione migliore. Siamo un gruppo disponibile e desideroso di seguire le idee dell'allenatore".

Tu e Osimhen vi capite meravigliosamente.

"Victor è un ragazzo speciale, come si vede in campo: è sempre disponibile a dare una mano, in campo e fuori".

Lo ringrazi per tutto il suo aiuto?

"Sì, sempre (ride)".

Qual è il difensore che ti complica di più la vita in campo?

"Il capitano, di' Lorenzo!"

Ha realizzato molto, ma ha solo 22 anni. Che obiettivo hai per il tuo futuro?

"Ho ancora molto da migliorare e voglio vincere tutto ciò che è possibile vincere".

Un sogno?

"Ne ho due: vincere una Champions League e giocare un Europeo o un Mondiale con la Georgia".