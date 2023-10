Kvara sui napoletani: "Grato a loro, sento l'amore di Napoli allo stadio, in città e in trasferta! Che notte dopo la Juve"

Ultime notizie UEFA Champions League - Lunga intervista di Khvicha Kvaratskhelia rilasciata all'edizione oggi in edicola di AS nel giorno di Napoli-Real Madrid. Ecco un estratto interessante:

'Khvicha', il suo volto appare in ogni angolo di Napoli. Lo sai già, vero?

"Certo... (ride). Sento l'amore di queste persone ogni volta che metto piede fuori casa e non potrei essere più grato. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui. Sentirti così avvolto ti dà un'energia diversa. La cosa bella è che non importa in che stadio o città andiamo, un napoletano appare sempre sorridente e pronto a darti amore. Meritano tutti il meglio".

Sarà, per sempre, uno degli eroi del primo scudetto senza Maradona.

"La gente ha festeggiato per mesi, ma mi sono reso conto di quanto fosse bello quello che avevamo ottenuto dopo la vittoria contro la Juve ad aprile. Ritornammo a Napoli e l'autostrada era bloccata dai tifosi, non potevo crederci. Siamo saliti sul tetto dell'autobus e abbiamo festeggiato con loro. Ho indossato un cappello con lo scudetto, lo conservo ancora con affetto".

Lo scudetto si è giocato in ogni angolo del pianeta. Il nuovo motto del club è "Da Napoli, al mondo".

"La crescita internazionale è evidente, sentiamo l’importanza di essere azzurri in tutto il mondo. Ci siamo qualificati ai quarti di Champions League e abbiamo la forza per continuare a puntare ad arrivare lontano in Europa. L’anno scorso siamo riusciti a fare ancora di più".