Kvara agli Europei u-21? L'agente: "Il Napoli non lo fermerà, ma non è un robot"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista a GeoTeam, emittente mediatica georgiana. CalcioNapoli24 riporta i passaggi più significativi dell'intervista, durante la quale si è parlato anche della possibilità che Kvara giochi gli Europei Under-21 con la Nazionale georgiana, che si giocheranno a giugno 2023 in Romania e Georgia.

In estate c'è l'Europeo Under 21. Khvicha Kvaratskhelia giocherà con la Georgia under-21? "Non ne ho ancora parlato con Kvaratskhelia. Di certo il Napoli non lo fermerà, ma dovremmo chiederlo a Khvicha stesso. È un essere umano, non è un robot, ma nessuno meglio di lui potrà valutare come starà messo fisicamente".