Krunic in mixed: "Miglior primo tempo tempo della stagione, siamo stati sfortunati. Continuiamo così"

Notizie Calcio -Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo il pareggio contro il Napoli per 1-1 a San Siro. Ecco le sue parole.

Sui pochi gol: "Manca solo fortuna, nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, per me il miglior primo tempo della stagione, peccato non aver sfruttato qualche occasione di più, potevamo fare almeno un gol di più. Credi che la colpa sia stata solo la sfortuna".

Sul momento: "Contro Lazio e Juve abbiamo fatto bene, mancava solo il risultato. Oggi abbiamo fatto almeno un punto, dà fiducia a noi giocatori, abbiamo visto che possiamo giocare con tutti. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".

Sulla classifica: "La vediamo tutti i giorni, è attaccata ovunque a Milanello, sappiamo com'è la situazione. Non è facile per i tifosi ma anche per noi, speriamo di ripartire per cambiare questa classifica".