Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, Ruud Krol ha dichiarato:

"Senesi? Ha un buon nome in Olanda, gioca bene e sta crescendo: pronto per il Napoli. Schuurs? E’ un giovane con poca esperienza, non è titolare fisso nella Ajax. Gudmundsson? E’ anche lui un giovane, non ancora pronto per il Napoli. Bisogna avere pazienza con questi giovaniì".