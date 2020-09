Krol: "Senesi? Giocatore di livello, ho sentito parlare molto di lui! Su Mertens ed il cambio ruolo..."

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Marcos Senesi? Non lo conosco bene, l’ho visto giocare solo una volta. Sicuramente è un giocatore di livello, perché il Feyenoord è un club di alto livello nel calcio qui in Olanda. Ho sentito molto parlare di lui, ma ammetto e dico che non lo conosco personalmente. Mertens? Dries può giocare ovunque in attacco. Esterno? Dovrà abituarsi perché è diverso giocare da esterno oppure dietro la punta centrale, rispetto al ruolo di centrale"