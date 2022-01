Krol: "Il Napoli deve sempre credere allo Scudetto! Tagliafico adatto agli azzurri, ha una grande mentalità"

Calcio Napoli - Ruud Krol, ex calciatore di Napoli e Ajax, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli deve sempre credere allo Scudetto, nell'epoca Covid è molto più difficile perché succedono tante cose imprevedibili. Il Napoli è stato al primo posto a lungo, con questa pandemia però possono succedere sempre tante cose. Tagliafico lo vedrei bene a Napoli, ha una grande mentalità e vuole sempre vincere. Anche nella Nazionale argentina ha dimostrato, vincendo la Coppa America, tutta la sua forza. Adesso il tecnico gli preferisce Blind, ma è un elemento molto importante".