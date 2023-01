Krol: "Il Maradona non accetterebbe mai una squadra difensiva, quello della Juve è un gioco disastroso"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Ruud Krol, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Juventus ha vinto tante partite per 1-0 ultimamente, il Napoli sa benissimo come attaccare ma è organizzato per difendersi dai contrattacchi bianconeri: finora ho visto il Napoli essere più forte della Juventus sotto ogni punto di vista, ma non deve perdere la concentrazione nemmeno per un attimo. Il pubblico del Maradona non accetterebbe mai una squadra difensiva, quello della Juve è un gioco disastroso e che vede sempre difesa e contropiede: il Napoli deve far attenzione al loro modo di giocare. Schuurs del Torino? Un buon giovane, un buon investimento per il futuro: ha dimostrato finora di essere adattabile ad un calcio come quello italiano, è rapido e sbaglia poco”