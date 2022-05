Koulibaly, l'ex agente: "Il Napoli può portarlo a scadenza, ecco perchè"

Calciomercato Napoli. Bruno Satin, ex agente di Koulbaly, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Futuro Koulibaly, le parole dell'ex agente Bruno Satin a Kiss Kiss Napoli:

"Quello di portarlo a scadenza è una valutazione da fare, ma deve farlo la società. C'è però da considerare anche la volontà di Koulibaly e capire se c'è un sostituto all'altezza. Di certo non sarà una cosa facile rimpiazzarlo, anche dal punto di vista della leadership.

Con un anno di contratto il club non è in posizione di forza, ma non ci dimentichiamo che Koulibaly costò solo 8 milioni quindi perderlo a zero può essere anche una pista da prendere in considerazione. Le sue auto a Parigi? Non le ho viste (ride, ndr)".