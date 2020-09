Koulibaly, l'ex agente Satin: "Il City non si smuove dall'ultima offerta al Napoli. Denayer? Manolas e Maksimovic sono superiori. Malcuit dovrebbe andar via"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Koulibaly. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non ho informazioni sul futuro di Koulibaly, so solo che il City ha fatto la sua offerta e non si muove da quella. Stanno facendo ciò che fa solitamente De Laurentiis. Ora il Napoli vuole far cassa, però deve vendere il calciatore per forza. Non ci sono tante proposte per Koulibaly, il City è l'unico e quindi fa il prezzo del calciatore. Denayer? E' un buon giocatore, ma non è un fenomeno. E' un giocatore regolare, quest'anno è stato un punto fermo della difesa del Lione. E' ancora abbastanza giovane, il Lione lo prese dal City perchè arriva dall'Academy del City. Andò in prestito al Galatasaray e poi cominciò ad essere convocato nel Belgio. Non credo sia superiore agli altri tre centrali che ha il Napoli in questo momento. Manolas e Maksimovic sono superiori. Malcuit? Il calcio si gioca ad undici, lui potrebbe anche giocare a sinistra perchè a destra è bloccato da Di Lorenzo e Hysaj. Sarebbe giusto andar via in prestito. Todibo? Col casino che c'è al Barcellona è difficile prevedere qualcosa. Non so cosa voglia fare il Barcellona, lui vuole andare a giocare in una squadra che gli dia spazio. Il Napoli non può garantirgli il posto".