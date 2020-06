Koulibaly celebra Mertens: "E' un killer, è diventato il nostro Higuain! Che ricordi quando mi accompagnava a Castel Volturno..."

Ultime notizie calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale di Sky Sport dedicato a Dries Mertens. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“I primi tempi a Napoli sono stato molto con lui, mi veniva a prendere a casa e mi portava a Castel Volturno. Abbiamo riso moltissimo nei tragitti tra Napoli ed il centro sportivo. Il padre mi parlò al mio primo anno e mi disse di non mollare perché credeva molto in me. Si vede che lui è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. E' cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Lui è l'Higuain del Napoli perché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui”.