Koulibaly a Sky: "Sono e sarò sempre con Ancelotti, ora ho ancora più voglia di dare tutto per questa maglia! Gesto distensivo di ADL? Con i risultati lo farà"

Ultime notizie calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mi dà fastidio vedere lo stadio triste ed oggi abbiamo messo in campo quanto volevano rivedere i tifosi. Siamo consapevoli della situazione che c’era, non vincere per 9 partite è difficile. I tifosi non erano contenti, capisco la loro rabbia ma dobbiamo dare il 100 % . Ancelotti ci dà tutto quello che ci serve per fare il meglio, io sono e sarò sempre con lui. Proveremo a mettere tutto in campo, dovranno aspettare un attimo in modo che noi possiamo ritrovare la giusta fiducia. Segnale distensivo della società? E’ una situazione difficile da gestire per i più giovani, se continuiamo così De Laurentiis farà il gesto che deve fare. Abbiamo fiducia in lui ed in noi, pensiamo al calcio e questo dà forza a tutto il gruppo. Ho ancora più voglia ora di battermi per questa squadra e questa città. Insigne? Lo vedo tranquillo, si parla tanto di singoli ma dovremmo parlare di gruppo. Ci ha spinto negli spogliatoi prima e dopo la partita. E’ un grande calciatore e ci sono momenti negativi e positivi, ci darà una grande mano”.