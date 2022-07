Koulibaly: "A Napoli 8 anni felici, ma volevo una nuova sfida. Jorginho mi ha mandato un messaggio per venire al Chelsea"

Calciomercato Napoli - Intervista a Kalidou Koulibaly. L’oramai ex difensore del Napoli, fresco dell’approdo in Premier League, si è presentato ai microfoni ufficiali del Chelsea spiegando retroscena ed emozioni per il trasferimento a Londra: “Sono stati giorni frenetici, sì. Volevo superare quanto prima le visite perché per andare al tour in America il prima possibile. Tuttavia è stato necessario un po’ di tempo perché c’erano anche documenti e scartoffie da sistemare. Ora sono molto felice di essere qui, volevo mettermi alla prova giocando nel campionato più grande del mondo e ringrazio tutti per aver avuto quest’opportunità”.

Un doveroso passaggio anche sul Napoli: “Ho passato 8 anni lì, mi conoscevano tutti ed ero felice di vivere a Napoli. Tuttavia dopo 8 anni ho sentito l’esigenza di una nuova sfida e appena il Chelsea ha chiamato non è esitato. Era già quasi successo nel 2016, ma ora, nel 2022, sono qui”.

Su Jorginho ed Edou Mendy, sue vecchie conoscenze: “Parlo molto con entrambi. Jorgi in realtà mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto se volessi venire al Chelsea! Non ero sicuro mi volessero, ma ovviamente ho detto che sarei venuto con piacere. Lo stesso è accaduto con Edou, mi ha fatto la medesima domanda ma a lui ho detto che era già fatto e che l'avrei visto presto!”.