Vincenzo Pena è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Lozano al momento è rimasto deluso di questa situazione con il Napoli. Non è tramontata l'opzione MLS per il messicano che può tornare di moda a gennaio per il campionato americano. Il Napoli non sta trattando con nessuna squadra dell'Arabia Saudita, ma il suo agente si sta attivando per provare a portare delle offerte concrete".