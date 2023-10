Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è caduto 1-3 in casa contro la Fiorentina, Italiano ha dato una lezione a Garcia: sono in atto delle riflessioni. Bisogna valutare se la scelta fatta in estate per sostituire Spalletti sia stata quella corretta”