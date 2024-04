Kiss Kiss Napoli - Meluso pronto a restare anche con Manna ds, i dettagli

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Meluso? Il Napoli avrebbe la possibilità di rinnovargli il contratto, De Laurentiis lo stima molto e nonostante l’arrivo di Manna lui sarebbe pronto a proseguire col Napoli e Meluso ne sarebbe ben felice. Scambio Simeone-Immobile? Il Cholito può andare via a fine stagione ed è probabile che vada alla Lazio da Tudor, ma Immobile al Napoli non verrà e quindi lo scambio non sta in piedi. Il prossimo vice bomber titolare potrebbe essere Cheddira. Dia al Napoli? Non è stato trattato dagli azzurri”