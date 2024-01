Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“De Laurentiis sta setacciando i terreni per un grande centro sportivo, in 14 mesi potrebbe lasciare Castel Volturno per una bella cittadella dello sport: è stato a Castellammare e a Torre del Greco, ma potrebbe restare anche a Castel Volturno costruendo altrove”