Kiss Kiss Napoli - Conte ha messo in stand-by un club estero, vuole rimanere in Italia! Arrivata una proposta da un agente di grido

“Antonio Conte negli ultimi dieci giorni ha ricevuto il pressing del Napoli ma anche di un club importante estero. La trattativa la guida un agente FIFA di grido, ma Conte non ha dato disponibilità mettendo il club in stand-by. La proposta gli è stata fatta negli ultimi dieci giorni, e Conte non ha dato ancora disponibilità perchè vuole valutare con calma. Conte vorrebbe restare in Italia, ed i club che potrebbero ambire a lui sono la Juventus, ovemai Allegri andasse via Giuntoli vorrebbe Thiago Motta. Il Napoli lo sta pressando”