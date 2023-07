Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lunedì verrà svelata la nuova maglia dello scudetto, mercoledì ci saranno i test fisici al Training Center di Castel Volturno prima della partenza per Dimaro-Folgarida. Il Torino sta per chiudere l’acquisto di Rodrigo Becao dall’Udinese, ma non è automatico Schuurs al Napoli perchè il Liverpool si è fiondato sul difensore olandese”