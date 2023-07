Kim: "Il Bayern è il sogno di ogni calciatore, non vedo davvero l'ora di tutto ciò che mi aspetta a Monaco! Per me significa un nuovo inizio"

Ultime notizie Napoli - L'FC Bayern ha ingaggiato Minjae Kim (26). Il difensore della nazionale sudcoreana arriva dall'SSC Napoli e ha firmato con i campioni di Germania record fino al 30 giugno 2028. Vestirà la maglia numero 3.

Minjae Kim ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Il Bayern è il sogno di ogni calciatore. Non vedo davvero l'ora di tutto ciò che mi aspetta a Monaco. Per me significa un nuovo inizio, continuerò a svilupparmi qui. Nei colloqui con la società mi è stato subito chiaro quanto sia grande l'interesse nei miei confronti. Il mio primo obiettivo è giocare molte partite. Inoltre, voglio vincere più titoli possibili”