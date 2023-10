Kharatishvili: "Kvaratskhelia non si è ritrovato ma ha subito un po' di pressione. U21? Non era stanco, è stato costretto a dirlo..."

Salome Kharatishvili, giornalista georgiana, è intervenuta in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Non mi piace sentir parlare di Kvaratskhelia come ritrovato. A giugno lui era a casa, così come luglio, in quanto non ci sono state gare. Dalla seconda giornata di campionato in poi ha fatto assist e anche gol. C'è stato il cambio dell'allenatore e la pressione ha un po' condizionato il suo rendimento. Ha ancora da imparare tanto, crescerà ancora. Le polemiche, in Georgia, partivano dal fatto che Khvicha è rimasto fuori dalle gare dell'Under 21 e non possiamo perdere opportunità del genere come calcio georgiano in crescita. Non credo alla storia che fosse stanco, ma è stato costretto a dire questo".