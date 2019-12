Kessie, l'agente: "In passato è stato molto vicino al Napoli ma ora non c'è nulla, Gattuso lo stima molto"

Calciomercato Napoli - Lucio Pengue, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ho parlato con George Atangana e mi ha detto che ha sentito Gattuso per complimentarsi e per augurargli un in bocca al lupo per la nuova avventura al Napoli. Gli ho poi chiesto della possibilità di un interesse degli azzurri per il suo calciatore e mi ha detto che in passato è stato ad un passo dal Napoli ma che ora non c'è nulla nonostante la grande stima che nutre nei suoi confronti Rino Gattuso. Mi ha ribadito che il suo futuro è al Milan".