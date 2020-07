Karnezis: "Vogliamo l'impresa con il Barcellona ma non dobbiamo pensarci. Gattuso può diventare tra i migliori in Europa, impressionato dalla compattezza del gruppo"

Ultime notizie calcio Napoli - Orestis Karnezis, portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo delle difficoltà come tutte le squadre ma stiamo facendo bene, siamo tra le poche compagini ad aver fatto risultati molto importanti in questa fase successiva al Coronavirus. Stiamo facendo bene. Il calcio ora è diverso. Stare due mesi totalmente fermi e poi giocare ogni tre giorni è una cosa mai vista, stiamo mettendoci tutti a disposizione per chiudere questa stagione nel migliore dei modi. E' sempre bello per me parlare dell'Udinese, lì ho lasciato un pezzo del mio cuore vivendo momenti molto belli. Adesso gioco per il Napoli e noi vogliamo vincere domenica. In ogni partita proviamo a dare il meglio, a volte in queste condizioni non ci riusciamo. Si fa fatica a giocare ogni tre giorni... Non possiamo rilassarci e dobbiamo essere concentrati al 100%, la testa è decisiva in momenti così.

Non dobbiamo pensare al Barcellona. E' una partita importantissima ma non possiamo permetterci di pensare solo a quella sfida. Altrimenti nel frattempo facciamo brutte gare e non sarebbe bello. Manolas? E' uno dei migliori difensori in Italia, nell'uno contro uno è quasi insuperabile. Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo giocato tanto insieme anche in Nazionale. Sono contento che siamo compagni ora. Speriamo di ripetere quanto è riuscito a fare lui con la Roma contro il Barcellona. Vogliamo fare l'impresa con i catalani, aspettiamo tanto questa partita. In una fase del genere non ci sono squadre favorite, ancor di più senza pubblico può davvero succedere di tutto.

Meret? Può crescere ancora. Ha tanta personalità ed è già maturo, è molto serio e preciso e questo lo aiuta ad essere disciplinato. Tatticamente si avvicina alla perfezione a quella che è la scuola italiana. Gli serve solo lavorare, il tempo ci dirà se farà una grande carriera. Sono contento di essere ancora un suo compagno di squadra. Ci aiutiamo a vicenda noi portieri, io ed Ospina possiamo aiutare Alex. David è un grande portiere con tanta esperienza. E' molto bravo con i piedi ed ha colpi fantastici come la maggior parte dei sudamericani. Questo lo aiuterà a crescere ed a migliorare.

Gattuso ed il 4-3-3? Abbiamo giocatori di altissimo livello, la squadra era abiutata a giocare in un certo modo, era bella da vedere. Ancelotti aveva le sue idee. Evidentemente questa squadra si esprime meglio con il 4-3-3. Zielinski? Sono rimasto impressionato quando l'ho visto all'opera la prima volta. Ha delle doti da fuoriclasse, ha già fatto molto bene e sono sicuro che possa fare ancora di più. Allan è un calciatore utile per qualunque squadra, corre tanto, è molto generoso ed è importante per noi. De Paul? E' un calciatore di alto livello, può fare la differenza e farà una grande carriera. Tsimikas è un giocatore bravo, ha le qualità per stare in una grande squadra. Ha una bella gamba, gli manca solo il salto di qualità in un campionato più competitivo.

E' uno dei gruppi migliori in cui sono mai stato. E' un gruppo forte, nessuno si mette al di sopra della squadra. Stanno facendo tutti un ottimo lavoro, si stanno impegnando ed abbiamo lavorato tanto anche in quarantena. Ci siamo sentiti tanto su WhatsApp. L'unione del gruppo mi ha impressionato sin dal primo giorno. Mertens è un fenomeno, in area di rigore è molto furbo e dal nulla può creare occasioni. Gattuso è sveglio e preparato, ha le idee chiare come il suo staff. Studia tanto e diventerà uno dei migliori allenatori in Europa. La città di Napoli trasmette passione, per la vita e per il calcio. Questo mette i calciatori nelle condizioni di innamorarsi della città. Tutti ti vogliono bene, ti abbracciano. Non c'è niente di più bello per un calciatore che sentire amore ed affetto. Coppa Italia? Peccato non aver potuto festeggiare con i tifosi, è stata una serata comunque indimenticabile. Il caffè di Starace? Lo porta ogni mattina e questo dimostra quanto siamo un gruppo unito".