Kanchelskis accusa: "La Russia si è comprata tutte le partite del Mondiale 2018"

Andrej Kanchelskis, ex esterno russo che in Italia abbiamo visto all'opera con la maglia della Fiorentina, in un'intervista a Match TV se la prende con la nazionale del suo paese e lancia accuse gravissime in merito al Mondiale di Russia 2018. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Perché dovrei sostenere Stanislav Cherchesov (CT della Russia, ndr)? Per avere comprato tutto quello che c'era da comprare ai Mondiali? Tutte le partite sono state comprate, non lo sapete? Con la Spagna venne addirittura il Re spagnolo e ci fu un accordo specifico".