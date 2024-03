Juventus, Vlahovic a Dazn: "Dispiaciuto per non aver sfruttato le occasioni, la partita sarebbe andata diversamente"

Notizie Napoli calcio. Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Juventus 2-1:

“Occasioni fallite? Penserò a tutte quelle che ho sbagliate, se voglio fare lo step successivo devo sfruttare quelle occasioni. C’è poco da dire, ho avuto occasioni importanti anche se non ho nulla da rimproverarmi perché mi impegno tanto ogni giorno. Peccato perché se facciamo gol allora la partita sarebbe andata in modo diverso, mi complimento con tutti i compagni perché abbiamo dato tutto ed abbiamo fatto una grande partita stasera”.

Sulla prima occasione ho deciso di tirare di prima intenzione, solitamente faccio gol 9 volte su 10 ma questa volta ho sbagliato. Ho seguito l’istinto perché se avessi stoppato poi sarebbe arrivato il difensore. Di certo devo fare meglio se voglio diventare ciò che mi sono prefissato, voglio diventare un grande attaccante e per farlo devo migliorare ancora e sbagliare sempre di meno. Voglio fare il massimo, se ho quattro occasioni devo fare quattro gol. Oltre a questo il problema principale è che non abbiamo vinto, è andata così e ci lavorerò”.

Quanto siamo lontani per essere da scudetto? Il mister è stato bravissimo ad inserire tutti i giovani in squadra. Fino a qualche giornata fa eravamo in lotta per il titolo, dobbiamo continuare su questa squadra e l’anno prossimo pretendere di vincere. Alla Juventus conta solo questo. Il mio obiettivo è vincere un trofeo e qualificarci per la Champions League, i trofei personali non mi interessano. Io penso solo al gruppo ed ai nostri risultati, se faccio 20 gol e poi non si vince allora serve a poco".