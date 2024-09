Juventus, Thiago Motta a Dazn: "Costretto il Napoli sulla difensiva, loro squadra forte! Sul cambio di Vlahovic..."

Notizie Napoli calcio. Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Juventus-Napoli 0-0:

“Vlahovic? Sta bene e non ha problemi fisici. Ha fatto un buon primo tempo aiutando la squadra attaccando la profondità, anche se ce ne era poca perchè il Napoli ti viene a pressare e ti limita. Abbiamo fatto una buona prestazione tranne che negli ultimi metri dove dobbiamo migliorare”.

Più qualità negli ultimi 30 metri? Se una squadra si difende non è facile per nessuno. Oggi siamo arrivati sino a lì dimostrando che abbiamo qualità per farlo, poi però devi cambiare passo. Il Napoli ha difeso bene l’area di rigore, ma la nostra strada è quella giusta”.

Risposte avute dai big match che non abbiamo vinto? Bisogna fare qualcosa in più, abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, ma non possiamo essere contenti per il risultato. Abbiamo messo il Napoli, che è una squadra forte, indietro per diversi minuti ma dobbiamo ancora migliorare”.