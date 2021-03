Juventus, Pirlo: "Non faccio la fine di Sarri, io sono stato chiamato per un progetto pluriennale"

Champions League - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato alla fine di Juventus-Porto, dove i bianconeri sono stati eliminati agli ottavi di Champions: "Abbiamo commesso quattro errori in due partite e sono tanti, quindi quando commetti quattro errori in un ottavo di finale di Champions, è normale che poi possa succedere di andare fuori dalla qualificazione.

Se ne esce cancellando adesso questa partita, ci vorrà qualche giorno però poi ci dobbiamo mentalizzare sul campionato, dovremo affrontare ogni partita al massimo, sapendo che siamo ancora a marzo e quindi ci sono ancora un po' di partite e quindi dovremo farle al meglio per cercare di risalire la classifica".

Il progetto iniziato quest'anno va al di là di questa stagione. Non so se Sarri abbia pagato l'eliminazione dalla Champions, ma io sono stato chiamato per una visione pluriennale".