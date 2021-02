Juventus, Pirlo: "Inter squadra molto organizzata, conosciamo bene anche il suo allenatore"

Ultime notizie calcio - Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia di ritorno contro l'Inter, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcuni estratti riportati da Tuttomercatoweb:

"Qual è il maggior punto di forza dell'Inter? E' una squadra molto organizzata, conosciamo bene lei e anche l'allenatore. Sappiamo che hanno giocatori molto forti e hanno recuperato Lukaku e Hakimi che sono fondamentali per il loro sviluppo di gioco. Hanno caratteristiche che conosciamo e quindi dovremo essere attenti. Siamo molto positivi e crediamo in ciò che facciamo ed è un bel punto di partenza. Abbiamo degli obiettivi ben precisi in testa che vogliamo raggiungere e su questo lavoriamo. Le sconfitte ci hanno convinto che possiamo fare tante cose, abbiamo grande qualità all'interno di tutto gruppo, abbiamo 23 titolari che possono giocare qualsiasi partita e su questo stiamo lavorando”.