Arriva la risposta della Juventus a Rocco Commisso. A replicare, in particolare, è il dirigente Pavel Nedved che non ha affatto gradito le accuse mosse dal presidente della Fiorentina: "Abbiamo vinto meritatamente, ci abbiamo messo qualcosina in più. Non voglio rispondere a Commisso, ha il mio rispetto ma qui si sta usando troppo il fatto che la Juventus non vinca con merito. Siamo stufi, la Juventus sta facendo tutto sul campo e pertanto dobbiamo smetterla di tirare in ballo gli arbitri".