Juventus, l'ex presidente Cobolli Gigli: "Sorgono molti dubbi sul -15 ai bianconeri. Spero nel CONI"

La Juventus, in uno scenario complicato dai pronunciamenti della giustizia sportiva già arrivati o in arrivo, inizia anche il suo cammino nelle fasi a eliminazione diretta di Europa League contro il Nantes giovedì. Abbiamo tracciato un punto della situazione in esclusiva, provando anche a proiettarci al futuro, con l'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli, ripartendo dalla vittoria sulla Fiorentina di domenica: "Basta per un sospiro di sollievo. Questo campionato è ancora più sofferto di uno normale: è stato modificato dalla penalizzazione. Sarebbe meglio che le sanzioni arrivassero o all'inizio o alla fine, riceverle adesso è un grosso problema. La situazione è ancora più difficile rispetto a Calciopoli. Si trovavano in corsa per l'obiettivo Champions e tutto d'un colpo arriva la mazzata in testa ai giocatori, che non c'entravano nulla. Con Calciopoli si è avuto il tempo di fare una squadra che sapeva di ripartire dalla B".

Ha timori sugli sviluppi della situazione giudiziaria?

"C'è il discorso stipendi ancora tutto da iniziare, ma mi pare che la Juventus porti avanti un ragionamento di logiche di bilancio. Mi auguro si possa ottenere qualcosa dal CONI. O l'annullamento dei 15 punti o rimandare la questione di nuovo alla Corte Federale, ricominciando da capo. Sono rimasto molto stupito del fatto che un procuratore abbia chiesto una certa penalizzazione e alla fine siano stati inflitti due volte i punti. Qualche dubbio sorge e poi c'è il problema che le intercettazioni diventano pubbliche solo per alcuni pezzetti, questo fatto è gravissimo. Non riguarda soltanto la Juventus ma tutto il sistema italiano: questi spezzoni che sfuggono al controllo creano nell'opinione pubblica una sensazione di colpevolezza. Una lettura più globale magari dà un'altra idea".

Che ne pensa delle polemiche sul pm Santoriello e sul membro della corte giudicante, dimissionario, Sandulli?

"Ogni persona ha il diritto di avere i propri sentimenti e di tifare per una squadra di calcio piuttosto che un'altra. Lo stesso vale per giudici e magistrati. L'errore grosso è farsi scappare i sentimenti che si hanno nei confronti di una squadra di calcio o della Juventus come avversaria. Non è un atteggiamento deontologico, giusto che i magistrati che si sono pronunciati in un certo senso abbiano avuto la dignità di ritirarsi. Si alimentano sennò dubbi sulla qualità dei giudizi"

