Juventus, Kulusevski: "Annata deludente, io sto facendo un po' fatica"

Ultime notizie calcio - (ANSA) - TORINO, 29 MAR - "E' un'annata deludente, qui alla Juventus si comincia sempre la stagione con l'obiettivo di vincere il campionato: dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista". Dejan Kulusevski, dal ritiro della Svezia, commenta così la stagione dei bianconeri. E sul futuro di CR7: "Ora non bisogna pensarci, vedremo cosa accadrà" ha detto l'esterno offensivo. "Non era facile arrivare alla Juve a soli 20 anni - spiega sul suo rendimento - ed è stato tutto completamente nuovo per me. Faccio un po' di fatica, ma sento che sto migliorando, anche se ci vorrà ancora del tempo". (ANSA).