Juventus, Giuntoli: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions, nel mercato di gennaio valuteremo opportunità"

Cristiano Giuntoli, Football Director Juventus, è intervenuto nel Salone d'Onore del CONI per parlare anche della lotta scudetto in Serie A. Queste le parole dell'uomo mercato della Juve che ha svelato anche le possibili mosse di gennaio:

"Scudetto? Noi abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions League. Per il mercato di gennaio se ci saranno delle opportunità valuteremo come e se intervenire".