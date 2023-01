Calciomercato - Resterà Angel Di Maria in bianconero dopo quanto sta accadendo in casa Juve? Difficilmente, considerando anche un contratto in scadenza quest’estate.

Calciomercato Juve, Di Maria saluta?

Intervistato da TyC Sport, il campione del mondo argentino si è pronunciato anche sul futuro immaginandosi in un’altra squadra prima o poi: "Mi piacerebbe tornare al Rosario Central (la sua prima squadra, ndr), ogni anno ci penso. La voglia di arrivare Gigante de Arroyito c'è quel momento arriverà…”, ha riferito.