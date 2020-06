Juventus, Demiral: "I grandi calciatori della Juve non accettano mai di perdere. CR7? Ricordo quando mi disse…"

Ultime calcio Napoli - Merih Demiral, difensore della Juve, è intervenuto ai microfoni di Bleacher Report affrontando diversi temi:

“L’infortunio? Mi unirò presto alla squadra. Abbiamo grandi calciatori che non accettano mai di perdere. Sono stati una fonte di motivazione per me durante il mio infortunio. Ronaldo? Penso che la Champions League sia il più grande torneo dopo la Coppa del Mondo. Lì si vedono i migliori calciatori. Piccoli dettagli determinano il vincitore. Cristiano ha vinto questo trofeo 5 volte. È un grande professionista. Contro l’Udinese aveva segnato due gol e si allenò comunque dopo la partita. Quando mi ha visto, ha detto: “Vieni qua turco!’. Abbiamo lavorato insieme, dice sempre quanto sia importante lavorare. Quel giorno ho capito meglio la sua passione e il suo carattere per il calcio”.