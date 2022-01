Juventus, De Sciglio in lacrime promette ai tifosi: "Non è bastato dare tutto, andremo lontano"

Le parole di De Sciglio che fa una promessa ai tifosi della Juventus dopo la sconfitta di Supercoppa Italiana Inter Juventus.

Ecco quanto riporta Tuttosport tra le parole e le lacrime di De Sciglio:

Le lacrime di De Sciglio (autore dello sciagurato fallo da rigore su Dzeko che ha consegnato il pari all’Inter), l’espressione esterrefatta di Rugani (bruciato da Alexis Sanchez sul gol vittoria) e la carezza di capitan Chiellini - con tanto di bacio sulla nuca - ad Alex Sandro , colpevole della tragica idea di stoppare il cross di Dimarco anziché lasciarlo morire a fondo campo, un gesto colpevolmente svagato quando ormai erano alle porte i calci di rigore con Leonardo Bonucci pronto a entrare per fare il suo dovere dal dischetto. Idea, quella di affidarsi a uno specialista, morta sul nascere: Leo si è trovato nel parapiglia per i festeggiamenti nerazzurri, mentre i compagni crollavano a terra come se fossero stati colpiti da un pugno grande così in piena faccia. Quanto avvenuto al minuto 120 della finale di Supercoppa fotografa l’annata bianconera, sospesa tra buone cose e crolli clamorosi. Perché prima del pasticcio finale, la Juve aveva tenuto botta su un’Inter arrivata all’appuntamento forte di otto successi consecutivi in campionato, con il gol, festeggiato da Weston McKennie omaggiando Harry Potter, che sembrava preludio a una notte magica. De Sciglio, franando su Dzeko , ha riportato tutti per terra, però la Juve ha comunque retto bene l’urto della capolista (che era al gran completo, a differenza dei bianconeri) e portato la gara a un passo dell’epilogo più logico: i rigori. Sfumati sul gong nel modo più beffardo. Negli anni no, capita di vedere anche questo.