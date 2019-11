Juventus, De Ligt: "La lotta con l'Inter per lo scudetto è eccitante, vogliamo vincere il maggior numero di partite"

Serie A - Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato al De Telegraaf, dopo la partita con la Nazionale olandese anche dell'amicizia con De Vrij: "Torino-Milano è a un'ora di distanza, recentemente abbiamo mangiato un boccone dopo una partita. Stefan mi aiuta con molte cose ed è molto bello se sei nuovo in un paese. Lui è abituato in Italia, io sono appena arrivato. Nel precedente periodo di partite internazionali, ho avuto un buon feeling anche con la Nazionale. Certo, non ho giocato troppo bene contro l'Inter il giorno prima, anche se abbiamo vinto 2-1. Ma nelle tre partite precedenti è andata davvero bene. La lotta con l'Inter è decisamente eccitante: tutte e due vogliamo vincere il maggior numero di partite”,