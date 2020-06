Juventus, Cuadrado: "Dalle sconfitte si impara. Il Napoli si è chiuso e si è difeso in 11, non è stato facile per noi"

Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni della RAI al termine della gara persa contro il Napoli.

"Siamo entrati in campo volendo vincere la partita, però il Napoli si è difeso bene e in undici ed abbiamo avuto difficoltà ad andare al tiro. Ora pensiamo al campionato ed alla Champions. C'è amarezza, ci tenevamo a vincerla però sappiamo di essere una grande squadra e dobbiamo trovare la stessa codizione che avevamo prima di questa lunga pausa. Andremo avanti, il calcio è questo. Cristiano Ronaldo? Era triste per il risultato, volevamo vincere. Sarri? Ci ha dato la motivazione negli spogliatoi, ci ha caricato e speravamo di vincere. Non è andata così, ma dalle sconfitte si impara. Restiamo professionisti e guardiamo avanti. Ho visto che abbiamo giocato bene, abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister però abbiamo avuto difficoltà ad andare al tiro".