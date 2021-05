Ultime calcio - Ha deciso il derby d'Italia con una doppietta, Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Avevo già tirato un paio di rigori, ho sentito la fiducia, poi non c'era Ronaldo. È stata una partita difficile, contro una grandissima squadra. Fiorentina-Napoli come tre anni fa? Non ne abbiamo parlato in spogliatoio, è una casualità. Noi dovevamo fare il nostro, vincere. Poi vedremo cosa accadrà".