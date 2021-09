Juventus, Chiellini: "Siamo stati compatti per tutta la gara, c'è da esserne orgogliosi! Meritavamo almeno il pari"

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La squadra ha avuto compattezza per tutta la partita, sono soddisfatto da questo punto di vista e bisogna essere orgogliosi. Abbiamo fatto una buona gara con la qualità che avevamo. Meritavamo di far risultato, al di là degli episodi. In ogni caso poche chiacchiere e tanto lavoro. Ci aspettavamo delle difficoltà, ma era impensabile essere così in basso in classifica. Andiamo avanti, tra tre giorni si scende in campo ed avremo una mano anche dai sudamericani che sono tornati a disposizione. Ad Allegri dopo Empoli ho detto che c'era da lavorare, ho visto molta fantasia in alcune cose che sono state riportate. Rispetto alla squadra che aveva lasciato Massimiliano sono cambiate tante cose. Avremmo meritato almeno un pari. La squadra, così come è costruita, poteva giocare solo così contro il Napoli. Poche squadre concedono così poco al Napoli, ma oggi in campo avevamo dei calciatori che sono dei contropiedisti e per di più io e Leo in campo aperto fatichiamo inevitabilmente con Osimhen. L'abbiamo controllata bene, potevamo essere pericolosi in alcune situazioni nel primo tempo. Senza Cristiano cambia il modo di giocare, con lui non puoi non giocare con lui perché è un fuoriclasse. Dobbiamo saper voltar pagine, credo che questa sia e sarà la squadra di Paulo (Dybala, ndr). Ha abbassato un po' le sue medie negli ultimi anni perché Cristiano va sfruttato, ma ora dobbiamo valorizzare lui. Lo aspettiamo a braccia aperte, deve fare quel che sa fare".