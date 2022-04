Juventus, Allegri: "Terzo posto? Dobbiamo solo pensare a far punti e blindare la Champions"

Napoli Calcio - “Puntate a superare il Napoli e chiudere al terzo posto?”. E’ stata questa una delle domande poste a Massimiliano Allegri da Sky nel pre partita di Sassuolo-Juventus. Il tecnico bianconero ha risposto così:

“Dobbiamo stare innanzitutto attenti al Sassuolo che ha perso di recente col Cagliari ma in genere ha sempre fatto ottime prestazioni dopo le sconfitte. Dobbiamo fare punti e stop: chi è davanti può anche perderli, noi no e dobbiamo farli necessariamente. Dobbiamo fare un passo avanti per consolidare il quarto posto”.