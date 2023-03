Juventus, Allegri: "Sul campo 52 punti, possiamo arrivare in Champions"

Serie A - Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Juventus Torino a Dazn in riferimento alla classifica di Serie A e la penalizzazione alla Juve:

"I ragazzi hanno disputato davvero una bella partita contro una squadra difficile da affrontare. Una vittoria meritata. Si avvicina al quarto posto? Dieci punti sono tanti: oggi abbiamo agguantato il Bologna e staccato il Torino. Dobbiamo anche dire che sul campo abbiamo conquistato 50 punti, per non dire 52...". Il riferimento non solo ai 15 punti di penalizzazione, ma anche al gol annullato da Milik contro la Salernitana.

Quota Champions? Vedendo i numeri ora, al quarto posto c'è la Lazio con 45 punti. Calcolando una media di due punti a partita credo finirà intorno ai 72 punti. Noi però per arrivare a 73 punti dobbiamo disputare un girone di ritorno straordinario. Per questo motivo dobbiamo pensare un passo alla volta, ma secondo me con 73 punti sei dentro la Champions".