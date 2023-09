Juventus, Allegri: "Scudetto? Milanesi e Napoli superiori a tutte le altre, sarà difficile"

Ultime news Serie A - Massimiliano Allegri presenta Sassuolo-Juventus, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in conferenza stampa. Ecco alcuni passaggi:

Che atteggiamento deve avere domani la squadra?

“In questo momento bisogna drizzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro. Da una parte è bello, dall'altra ci toglie energia e attenzione. Siamo solo alla quinta di campionato domani, col Sassuolo negli ultimi anni son sempre state gare complicate a parte quando abbiamo vinto 3-0 con tre gol di Dybala. Loro vengono da una sconfitta pesante, domani troveremo ambiente e squadra tosti, con grande rivalsa. Dobbiamo fare una partita di grande attenzione, fisicità e tecnica. Venire via da Sassuolo col risultato sarebbe importante”.

Rotazioni poi con il Lecce o già domani?

“Martedì abbiamo la partita dopo 3 giorni, capiterà solo all'infrasettimanale e con la Coppa Italia. Pensiamo a domani, poi a martedì dove ci saranno rotazioni. Importante concentrarsi sul match di domani. Valuterò le condizioni di Chiesa e Vlahovic, ma stano tutti bene, nel reparto d'attacco abbiamo Milik e Kean che stanno molto bene. Yildiz andrà a giocare con la Next Gen mentre Huijsen sarà in pianta stabile con noi perché Alex Sandro sarà fuori per un po' di tempo”.

D’accordo con chi dice che non giocare in Europa può dare 5-6 punti?

"Non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio, dipende dai punti di vista. Bisogna pensare che l'anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions perché un valore aggiunto tecnico ed economico per la società. Bisognerà impegnarsi, dobbiamo entrare assolutamente tra le prime 4, anche se non sarà semplice. Perché Inter, Milan e Napoli sono al di sopra delle altre, sono superiori a tutti. Non dobbiamo avere sbalzi d'umore quando si vince o si perde, dovremo essere bravi a correre più degli altri".

Quella che avete intrapreso è la strada giusta?

“La strada sarà giusta se raggiungeremo l'obiettivo. Altrimenti, se non entriamo tra le prime 4, come obiettivo non avremo fatto un buon lavoro. Poi che siamo una squadra con meno esperienza, che dobbiamo lavorare e possiamo farlo in settimana è un altro discorso. Ci saranno partite meno belle dove comunque dobbiamo fare lo stesso risultato. Ci saranno partite più equilibrate dove i dettagli faranno la differenza”.

Domani potete essere primi per una notte: è uno stimolo questo?

"Sì lo è, noi dobbiamo desiderare le cose. Quello che desideri dà uno stimolo in più. Domani ci consentirebbe di prendere tre punti che ci avvicinerebbero alla quota Champions. In una partita non si decidono gli obiettivi però, ci vuole pazienza".

La squadra non è matura per gestire una corsa di vertice?

"Non ho detto questo. La forza di una squadra è quella di avere equilibrio perché i risultati si ottengono così. Dove regna l'equilibrio è più facile ottenere risultati. Una vittoria non ci deve spostare, siamo solo alla quarta partita. Il giorno in cui ci sarà un pari o una sconfitta non è che crolla tutto. Ci sono squadre più attrezzate della Juventus e noi dobbiamo combattere con queste squadre. In fondo all'anno vedremo dove saremo. Una cosa è certa: per come è stata strutturata la rosa, questa è una squadra con un futuro. Poi dopo se quest'anno dovessimo arrivare nelle prime quattro, con la Juventus che ha fatto un cambio generazione ciclico che è normale per una squadra che vince per così tanto tempo rischia di rimanere fuori dalla Champions".