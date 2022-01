Juventus, Allegri: "Il Napoli aveva solo quattro titolari fuori, questo pari è una buona cosa. Troppo frettolosi dopo l'1-1"

Ultimissime calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli aveva in campo quasi tutti i titolari, gliene mancavano solo quattro. All'andata a noi ne mancavano sei. Potevamo andare anche noi in vantaggio, dopo il pari abbiamo pressato e poi siamo stati troppo frettolosi. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata, abbiamo un punto in più rispetto al girone d'andata e questa è una buona cosa. La Juventus ha fatto bene contro un'ottima squadra come il Napoli, piena di palleggiatori. Abbiamo sbagliato tanto negli ultimi trenta metri, dobbiamo migliorare. Con Chiesa volevamo mettere in difficoltà Ghoulam che aveva giocato solo 34'. Dopo il pareggio abbiamo lanciato troppo lungo.

Dybala è stato a lungo fermo a causa di infortuni. Si sta riprendendo, ha fatto una buona mezz'ora. Ha una qualità diversa dalla media, troverà la migliore condizione. Abbiamo segnato solo 28 gol e sono pochi, dobbiamo trovare le reti anche dei centrocampisti. Piano piano ci arriviamo. Abbiamo sbagliato alcune scelte, l'ultimo passaggio è determinante e dobbiamo migliorare in zona gol. Le reti però poi arriveranno. I ragazzi hanno fatto una buona partita, aggressiva e tecnica. Dobbiamo capire i momenti della partita, nel finale lanciavamo troppo e giocava solo Locatelli, con gli altri centrocampisti che scappavano via. Abbiamo avuto una bella occasione con Kean. Era uno scontro diretto ed a volte si vincono ed altre si perdono, stasera abbiamo pareggiato".