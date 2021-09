Juventus, Allegri: "E' un periodo in cui le cose vanno così, ci siamo fatti gol da soli. Szczesny non ha fatto parate nonostante la buona gara del Napoli..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il secondo tempo, come il primo, abbiamo fatto bene in fase difensiva, poi è un periodo che le cose vanno un po' così. Ci condizionano un po' gli errori. Poi dobbiamo migliorare l'aspetto tecnico, nel secondo tempo abbiamo perso un po' troppi palloni. C'è solo da continuare a lavorare, abbiamo fatto una prova di carattere. Szczesny ha parato poco e niente nonostante il Napoli abbia fatto una buona partita. Nel primo tempo dovevamo essere più lucidi e cercare il 2-0, poi l'episodio sfavorevole ti cambia l'inerzia. Ci sono tante cose positive però da parte dei ragazzi. Dopo il gol avevamo un po' preso la partita in mano, lì abbiamo sbagliato troppo sulla trequarti. Questa sera però la squadra ha fatto un passo avanti da gigante, giocare a Napoli non è semplice ed i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare. Szczesny? Aveva fatto buone partite prima di questa, la palla gli è sfuggita ma martedì sarà di nuovo in porta e dovrà far bene. Dovevamo avere più palleggio costruendo a tre e creando superiorità numerica. Ramsey non mi aspettavo di averlo a disposizione ma mi serviva qualcuno in grado di farla girare. Dovremo fare una bella rincorsa per rientrare tra le prime quattro. In questo momento conta solo martedì, in Champions non è mai facile, e poi c'è il Milan domenica. Dovremo star lì cercando di vincere. Ci siamo fatti gol per conto nostro".