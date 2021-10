Ultime calcio - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della corsa Scudetto:

"Domani sarà una bella partita tra due squadre importanti e sarà bello perché ci saranno 60 mila persone a San Siro. Per me l'Inter è ancora la favorita per lo scudetto. L'Inter è la più forte del campionato ed è la favorita per lo scudetto".